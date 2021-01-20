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'Çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız'

İl Başkanı Yusuf Başer, yönetim kurulu ile birlikte kent merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:35 ABONE OL
'Çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız'

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, yönetim kurulu ile birlikte bankalar caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Başer, 2002 ruhu ile çalışacaklarını belirterek, "Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan çalışacağız. Vatandaşımıza, esnafımıza kapımız her zaman açık. 7/24 bizlere gelip, sıkıntılarını, önerilerini anlatabilirler. Bu anlamda kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Yozgat için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Başer, vatandaşın gönlündeki AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile yola devam edeceklerini söyledi.

Yönetim Kurulu ile birlikte Yozgat'ı karış karış gezeceklerini kaydeden Başer, "Ben değil biz olarak; Başta siyasilerimiz olmak üzere, il yöneticilerimiz, STK temsilcilerimiz ve basınımızla birlikte el ele gönül gönüle birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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'Çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız'
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