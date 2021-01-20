Cam kemik hastası kardeşlere eğitim

BATMAN Sason'da yaşayan cam kemik hastası 5 kız kardeş, devletin desteğiyle en büyük hayalleri olan eğitime kavuştu. Valilik ve kaymakamlık sayesinde ilçe merkezinde ev kiralandı ve iki öğretmen eğitim için görevlendirildi. Çalışırlar köyünde yaşayan 8 kız kardeşten 'Cam Kemik' hastalığı olarak bilinen 'Osteogenezis İmperfekta' hastalığına yakalanan 5'i, evde adeta hapis hayatı yaşıyordu.Doğuştan genetik olan bu hastalığa yakalanan Nurcan (6), Zehra (7), Songül (11), Tülay (12) ve Sema Yaşar (15) kardeşlerin ani bir hareketle bile kemikleri cam gibi kırılıyor. Batman Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin aileyi ziyaretlerinde çocukların eğitim ve tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanacağı müjdesini verdi.CAM kemik hastası kız Sema Yaşar, ileride öğretmen olmak istediğini belirterek "Hastalığımız nedeniyle okula gidemedik. Ablamız sayesinde okuma yazmayı öğrendik. Hayalim öğretmen olmak. Valimize, kaymakamımıza, öğretmenlere teşekkür ederiz" dedi.