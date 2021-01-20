“Çanakkale Geçilmez “ demek için yola devam

Çanakkale Ak Parti İl Başkanlığı,'nın 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla gerçekleştirildi. İçdaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İlçe Başkanları ve çok sayıda parti üyeleri katıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Naim Makas yeniden İl Başkanı seçildi.

TEŞKİLATI UYARDI

Kongre öncesi parti üyelerine seslenen Ak Parti Grup Başkan vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bizler vali gibi il başkanı istemiyoruz, kaymakam gibi ilçe başkanı istemiyoruz, teşkilatçılığı sadece kamu ziyaretleri olarak gören, teşkilatçılığı fotoğraf çekmek olarak gören bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Bizler kamunu görmediğini görmek zorundayız. Kamu görmeye bilir, unutabilir, izinde olabilir. Ama artık AK Parti kendi mahallesindeki sorunları, derdi olanı mutlaka bulup bize düşen bir şey var mı demesi lazım. Yeni dönemde beklentimiz daha çok sandık merkezli çalışılması, genç seçmenlere, kadınlarımıza ulaşılması." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise, "AK Parti milletin varlığından çıkmış, millet tarafından kurulmuş, bu ülkenin toprağına, bayrağına bağlı bir parti. Ama diğer muhalefet partilerine dikkat edin. Birisi sırtını dağa ve teröre dayamış, birisi Avrupa'dan, Amerika'dan dış siyaset odaklarından medet umar. Diğer birisi kiralık vekillerden parti kurmaya çalışır. Bunun için biz millete dayandık, bu millet 15 seçimdir, 20 yıldır AK Parti'nin başını seçimlerden dik olarak çıkardı. Sayın Genel Başkanımız bir dünya lideri. Ne diyor; 'bizim coğrafi sınırlarımız Türkiye ile sınırlı değil. Gönül coğrafyamız var.' 60'a yakın ülke Türkiye'nin, onun liderinin dudaklarının arasından çıkacak bir çift kelimeye bakıyor" dedi.





TEKRAR MAKAS SEÇİLDİ

Tek liste ile gidilen kongrede, mevcut il Başkanı Naim Makas güven tazeledi. Yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı; Ahmet Şen, Ali İhsan İlhan, Arzu Bendeş, Arzu Yerlikaya, Cansu Güçlü, Coşkun Meriç, Çağrı Oğuzhan, Devrim Yazıcı, Enes Koz, Engin Azman, Ertuğrul Aydın, Esra Yüksel, Ethem Hırçın, Furkan Köseoğlu, Gülsüm Üstün, Gürsel Polat, Halil İbrahim Engin, Halil Sarıbaş, Halil Zahit Mert, Halise Ölmez, Hicran Yıldırım, Hülya Duman, Mehmet Şevik, Metin Çelik, Murat Turgutalp, Mücahit Esin, Nazlı Kara, Necmi Mutlu, Oktay Koç, Ömer Faruk Göktürk, Rasime Beyaz, Saime Avcılar, Serkan Gündüz, Sinan Erdoğan, Şükrü Değer Erken, Tuğba Pala, Ümit Burunlular, Ünsal Dirlik, Yasin Öztürk