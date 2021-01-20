Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cizre Belediyesine ekskavatör hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yeni iş makinesini teslim alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu; "İlçemize en iyi şekilde hizmet etmek ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Buna binaen eksiklerimizden olan ekskavatör aracını da filomuza katarak önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. Gerek Bakanlıklarımızın desteği gerekse de Belediyemizin imkânları ile İlçemize yeni iş makineler kazandırıp, araç filomuzu güçlendireceğiz. Ekskavatör aracını Belediyemize hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalarımıza iş makinesi desteği veren ve İl Özel İdare Asfalt Plenti başta olmak üzere İl Özel İdaresinin birçok imkânından yaralanma imkânı sağlayan Sayın Valimize de teşekkür ederim." dedi.