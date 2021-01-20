Cezaevinden izinli çıkmıştı! Uyuşturucu satarken yakalandı

Pendik'in Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü konu hakkında bir çalışma başlattı. Söz konusu evi teknik ve fiziki takibe alan polis, adrese gelen bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Araçta yapılan aramalarda toplamda üç kilo 174 gram uyuşturucu madde, üç cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira ele geçirilirken; araç içerisinde bulunan İ.T.(35), H.Ö.(33) ve E.Y.(29) isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından takibe alınan evde de bir arama gerçekleştiren polis, bir hassas terazi ve üç uyuşturucu hapa el koydu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında, uyuşturucu madde satışı için kullanılan evin ve arabanın bu eylemler için özel olarak kiralandığı belirtildi. Şüphelilerden İ.T.'nin, kısa bir süre öncesinde cezaevinde bulunduğu daha sonra ise pandemi sebebiyle izinli olarak çıktığı ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan hakkında arama kararının bulunduğu ifade edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Konu hakkında gözaltına alınan şüpheliler, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.