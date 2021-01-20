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Diyarbakır annelerine ’dan destek

Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan ailelerin 506 gündür süren evlat nöbetine ’dan büyük destek geldi. Gözü yaşlı ailelerin, HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, Bursa’dan ailelere çeşitli hediyeler gönderilerek “yanınızdayız” mesajı verildi.

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Giriş Tarihi: 20.1.2021 13:50 ABONE OL
Diyarbakır annelerine Bursa’dan destek

Diyarbakır annelerine bir destek de Bursa Osmangazi'den geldi. 500 günü aşkın bir süredir evlat nöbeti tutan 190 aileye Bursa'dan çeşitli hediyeler gönderen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hain terör örgütü tarafından kandırılan evlatlarını kurtarmak için mücadele eden ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Evlat nöbetindeki aileler arasında yer alan Süleyman Aydın, zor günlerinde kendilerine destek ve moral veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ederek, "Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibinin desteği bizlere güç verdi. Hepsinden Allah razı olsun" diyerek tüm Bursa'ya selamlarını iletti.

"ANNELER KAZANACAK TERÖR KAYBEDECEK"

Çocuklarına kavuşmak için 1,5 yıldır nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'ne Bursa'dan selam gönderdiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Diyarbakır Anneleri'nin mücadelesi, çocukları dağa kaçıran PKK ve uzantılarına tepkisiz kalıp, her fırsatta ülkelerine iftira atanlara inat büyüyor. Anneler kazanacak, terör kaybedecek. Diyarbakır'dan haykıran, evlatlarını arayan anaların sesini, bizler Osmangazi'den hissediyoruz. Gözü yaşlı annelerin, bu haklı mücadelelerinde yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz" dedi. Başkan Dündar, evlat nöbetindeki ailelere ulaşmalarında yardımcı olan Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ekibine de teşekkür etti.

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Diyarbakır annelerine Bursa’dan destek
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