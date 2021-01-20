Ehliyet randevusu alma - Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Gelişen teknoloji ile birlikte artık eski sürücü belgeleri raftan kaldırılıp yerine yeni sürücü belgeleri kullanıma alındı. Yeni ehliyet polikarbon üzerine lazer baskılı olup, polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Eski tip sürücü belgeleri süresiz iken, yeni tip sürücü belgeleri süreli bir şekilde kullanılır. 31 Aralık 2022 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir. Ehliyet yenileme işlemleri, randevu sistemi ile yapılmaktadır. Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Konusuna değineceğiz. İşte adım adım ehliyet randevusu alma işlemi…

EHLİYET RANDEVU NEREDEN ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ehliyet randevusu internet üzerinden ve çağrı merkezleri üzerinden yapılabilmektedir. Randevu sayesinde sıra karmaşası yaşamadan işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Ehliyet yenileme işlemi yapmak isteyenler; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu oluşturabilirler. Ehliyet yenilme randevusu oluşturma adımlarını sırası ile yapmak için sizler için hazırladığımız adımları takip etmeniz gerekir.

EHLİYET RANDEVU NASIL ALINIR?

https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine tıklayınız.

Sürücü Belgesi randevu alma seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan formda ad, soyadı, T.C. Kimlik no, doğum tarihi, telefon ve güvenlik kodu bölümlerini doldurunuz.

"... adına Sürücü Belgesi Randevusu için İl ve İlçe Seçimi aşamasındasınız" Bu aşamada il ve ilçe seçimi yapmalısınız.

"adına İstanbul, Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğü için Kişi Seçimi aşamasındasınız. Bu platform üzerinden yalnızca anne, baba, eş ve çocuklarınıza randevu alabilirsiniz." Bu bölümden de kimin üzerine işlem yapacaksanız seçim yapmalısınız.

Daha sonra HES kodu bilgilerinizi giriniz.

Ardından randevu saati belirledikten sonra ehliyet için randevu almış olacaksınız.

EHLİYET RANDEVU ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

RANDEVUSUZ EHLİYET ALINIR MI?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubelerinde yer alan yoğunluk nedeniyle randevu sistemi oluşturulmuştur. Randevu alanlar öncelikli olarak sıraya alınır. Randevusuz gelen vatandaşlar yoğunluk durumuna göre sıra verilir. Randevu alarak gitmenizde kesinlikle fayda vardır.