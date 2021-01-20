Eski bekçi oteli soydu

Kocaeli Kandıra İlçesinde bulunan bir otelde meydana gelen hırsızlık olayında, otelde bulunan 93 adet televizyon çalındı. Otel sahibi Tekin Alkan, konu ile ilgili olarak Jandarma'ya şikâyette bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı, yapmış olduğu araştırmalar sonucu olayı daha önce otelde çalışan ve kısa bir süre önce işinden ayrılan bekçi R.D olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarının bozuk olmasına rağmen jandarmanın kısa sürede tespit ederek olaydan 3 gün sonra yakaladığı R.D'nin tamamlanan işlemleri sonrası Kandıra Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

TELEVİZYONLARI DAĞITACAK



Öte yandan otel sahibi Tekin Alkan, hırsızlık olayını koısa sürede çözen ve olayın failini yakalayan başta Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Kandıra İlçe ve Kerpe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, " Ülkemizde can ve mal güvenliğimiz var. Adalet var. Bunu bir kez daha gördük. 93 televizyonu da geri almayacağım. Fakir fukaraya dağıtacağım" dedi.