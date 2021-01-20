Eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker Safranbolu’da toprağa verildi

Eski ÖSYM Başkanlarından Prof. Dr. Fethi Toker yaşadığı şehir Ankara'da 19 Ocak'ta (89) yaşında hayatını kaybetti. 20 Ocak Çarşamba günü Safranbolu aile mezarlığına defnedilen merhum Prof. Dr. Fethi Toker'in cenaze törenine, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan yardımcısı Halil Bakkal, Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolulu Prof. Dr. Fethi Toker, 1988-1993 ve 1996-2002 yılları arasında iki defa ÖSYM Başkanlığı yaparak sayısız başarılara imza attı. Safranbolu'nun yetiştirdiği değerli isimler arasında yer alan ve Safranbolu'nun ilk fakültesi olan 'Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine' adı verilen merhum Toker son yolculuğuna uğurlandı.