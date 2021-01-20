Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 20 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ederken il il sorgulamalar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ocak ayı evde bakım parası e devlet ve sms üzerinden sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım maaşları güncel liste halinde takip ediliyor. Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Peki 20 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları son günlerde epey hız kazandı. Evinde engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşların faydalanabileceği ödenek yılın ilk altı aylık sürecinde 1657 TL'ye yükselirken evde bakım maaşı sorgulamaları ile ilgili detaylar şöyle;
20 Ocak 2021 Çarşamba evde bakım aylığı yatan iller listesi henüz açıklanmadı ödemeler ayın 15'i itibari ile hesaplara yatmaktadır.
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.