Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 20 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ederken il il sorgulamalar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ocak ayı evde bakım parası e devlet ve sms üzerinden sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım maaşları güncel liste halinde takip ediliyor. Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Peki 20 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları son günlerde epey hız kazandı. Evinde engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşların faydalanabileceği ödenek yılın ilk altı aylık sürecinde 1657 TL'ye yükselirken evde bakım maaşı sorgulamaları ile ilgili detaylar şöyle;