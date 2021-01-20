Evde kumar oynayanlara baskın düzenlendi

Trabzon'un Of İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A. isimli kişinin kendi evinde kumar oynattığı yönünde bilgi edinen Jandarma ekipleri eve baskın düzenledi.Ekipler evde yaptıkları kontrolde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 1593 Sayılı Kanunun 282. Maddesine istinaden sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca,Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak ev sahibi M.A. hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatırken, kumar oyununda kullanılan malzemeler de muhafaza altına alındı.