Son dakika: Fatih’te yangın dehşeti!

Yaralı kişi sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni çalışmaların ardından belli olacak.

"HERHALDE TÜP PATLADI"

Yanan binanın yanındaki bir dükkanda çalışan vatandaş, "Bize çıkmamızı söylediler. Çıktığımızda yavaş yavaş yanıyordu. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi. İlk başta camlar patladı. 2-3 dakika geçti. Bir patlama daha oldu. Herhalde tüp patladı. Bir anda patlayınca herkes dışarı kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Biz aşağı inerken patlama oldu" dedi.