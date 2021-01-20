Gazilerin beratı Yozgat Valisi'nden

2016 yılındı Diyarbakır İli Sur İlçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Alpaslan Gürün ve 20 Mart 2016 tarihinde Mardin İli Nusaybin İlçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Emirhan Gazi Altan'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Ziya Polat tarafından takdim edildi.

Türk Milleti ilelebet payidar olmasını bu kahramanlarına, şühedasına borçlu olduğunu söyleyen Vali Ziya Polat, "Şüphesiz ki bu vatan için, bu millet için herkes bir şeyler yapmış veya yapmaya devam etmektedir. Ama sizler bu vatan için, bu millet için bedeninizin birer parçasını feda ettiniz. Bunun karşılığı hiçbir şeyle ödenemez. Milletimizin gönlü ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her kurumunun ve her kademesinin kapılarının daima sizlere sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.