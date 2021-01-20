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Gençlerin kaldığı evde korkutan yangın

Cedit Mahallesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında, yangın çıktı. 3 gencin kaldığı dairede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 20.1.2021 09:44 ABONE OL
Gençlerin kaldığı evde korkutan yangın

İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Hisar Geçidi sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında, gece geç saatlerde yangın çıktı. Yabancı uyruklu 3 genci kaldığı dairede, çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Evden çıkan alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri binanın içinden ve uzatılan merdivenli araç ile yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, evde kiracı olarak kalan ve dumandan etkilenen G.E isimli genç hastaneye kaldırıldı. Olayda ev kullanılamaz hale gelirken, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gençlerin kaldığı evde korkutan yangın
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