Hakkari de 328 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 22 köy ve 54 mezra, Yüksekova'da 56 köy 78 mezra, Şemdinli'de 18 köy 67 mezra, Çukurca'da 8 köy 14 mezra, Derecik'te ise 2 köy 9 mezra olmak üzere 328 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metre ulaşırken Kent merkezinde ise kar kalınlığı 50 cm ulaştı.

Hakkâri Valiliği yola çıkacak sürücülere zincir takmaları konusunda uyarıda bulundu.