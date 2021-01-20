Hakkari’de yoğun kar yağışı altında can dostlar unutulmadı

Hakkari Belediyesine bağlı Sokak hayvanları ve Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleri doğal ortamda bulunan yabani ve evcil hayvanlar için yem ve mama bıraktı.

İl merkezinde 50 ayrı noktaya yiyecek bırakan ekipler kış aylarında hayvanların zorluk çekmemesi için olağan üstü bir çaba gösteriyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, "Belediyemize bağlı ekipler yabani ve sokak hayvanları için 24 saat boyunca hazır durumdadırlar. Ekipler hayvanlar için başta sağlık taraması, tedavi ve yiyecek temini gibi temel ihtiyaçları aralıksız bir şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Akbıyık; "Oluşturulan birimler sayesinde yüzlerce yabani ve sokak hayvanı tedavi edilerek rehabilite edildi. Bu gibi çalışmalarımız sürdürerek devam edecek." dedi.