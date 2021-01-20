HES kodu eşleştirilmeyen İstanbullular, toplu taşıma araçlarına binemedi

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbulkart'a HES kodunu eşleştirmeyenler toplu taşıma araçlarını kullanamadı. Turnikelerde kartları okunmayınca görevliler ve vatandaşlar birbirlerine yardımcı olmaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Ocak tarihi itibarıyla HES kodunu kartına eşleştirmeyenlerin toplu taşımı kullanamayacağını açıkladı. Ancak, geçiş dönemi olduğu göz önüne alınarak uygulama esnek tutuldu. Kart yükleme merkezlerinde yoğunluk oluşması ve haftasonu kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle sistemi esnek tuttu. Dün bu esnek tutulan zamana son verilip HES kodu ile İstanbulkartı'nı eşleştirmeyenler metrobüs ve metroların turnikelerinden geçemedi.

Özellikle insan sirkilasyonunun yoğun olduğu Mecidiyeköy'de turnikelere takılan vatandaşlar cep telefonları ile yükleme ve eşleştirmeye çalıştığı görüldü. Metrobüs durağına gelen büyük bölümü yabancı uyruklu yolcular uygulamadan habersiz olduklarını belirtiler.

Turnikelerdeki güvenlik görevlileri de yolculara, bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını, cep telefonu ile HES kodunun eşleştirilebileceklerini söylediler. Duraktan ayrılmadan cep telefonlarıyla eşleşme yapmak isteyenler nedeniyle turnike önlerinde yoğunluk oluştu.

İSTANBULKART MERKEZLERİ İLE DURAKLARDA "HES KODU" YOĞUNLUĞU

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan "İstanbulkart" ile HES kodunu eşleştirmeyen vatandaşlar nedeniyle toplu taşıma durakları ile İstanbulkart merkezlerinde yoğunluk oluştu.