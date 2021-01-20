İstanbul'daki barajların doluluk oranı ile ilgili son dakika haberi

İstanbul'da Kasım ve Aralık ayları son 10 yılın en kurak ayları olarak kayda geçti. Yeni yılda yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi her geçen gün arttı. İSKİ verilerine göre 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle 11,61 artışla 30,77 seviyesine ulaştı.

İstanbul yaklaşık 2 haftadır yağışlı havanın etkisi altındaydı, 8 Ocak'ta başlayan yağmurlar, 15 Ocak'ta yerini kar yağışına bırakmıştı. Bu haftanın ortasında ise yağışlar dursa da eriyen karlar barajlardaki su seviyesini arttırmaya devam etti.

Kış döneminde İstanbul'da günlük ortalama yaklaşık 2.7 milyon metreküp su tüketiliyor. Şu anda kente hiç su gelmese dahi barajlarda yaklaşık 3 aylık ihtiyacını karşılayacak su mevcut.

İŞTE BARAJLARDAKİ SON DURUM

Ömerli 29,12

Pabuçdere 15,02

Sazlıdere 11,68

Büyükçekmece 30,94

Alibey 42,09

Terkos 32,13

Kazandere 36,21

Elmalı 33,81

Darlık 49,48

Istrancalar 69,58