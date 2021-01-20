Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Hatay'ın Dörtyol'un Yeşilköy Mahallesinde bulunan bir işyerine 12 Ekim 2020 gecesi giren hırsızlar, işyerindeki çelik kasayı çalarak kayıplara karıştılar. İşyeri sahibi C.Y'nin haber vermesi üzerine olay mahaline gelen Jandarma hırsızların peşine düştü.

Faili hırsızlık olayını aydınlatmak için 3 ay aralıksız çalışan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri olayı aydınlatmayı başardı. Yapılan araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerden birinin F.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.E. yakalanarak gözaltına alındı.

İşyerine giren ikinci kişinin de, işyeri duvarının yakınında uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen ve ''kova" diye tabir edilen pet şişe üzerinde Kriminal Daire Başkanlığınca yapılan incelemeler sonucunda çeşitli hırsızlık suçlarından suç kaydı bulunan ve halen hırsızlık suçundan İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan F.Y. isimli şahıs olduğunu tespit eden Jandarma, konuyla ilgili cezaevinde bulunan şüpheli F.Y.'nin cezaevinde ifadesi alındı. Gözaltına alınan şüpheli F.E. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.