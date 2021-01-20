Hizmet aşkı engel tanımadı

Batman Sason'a bağlı Etkinlik köyünde yaşayan kanser hastası Sadık Söğüş'ün (73) ilaç sıkıntısı çektiği yönünde bilgi alan Sason Kaymakamı Samet Serin, karla kaplı zorlu dağ yolunu yaya olarak geçip köye ulaştı. Sorunları yerinde tespit edip çözüm üreten Serin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt'u da yanına aldı. Köye giden yolun bir bölümünü zorlu kar şartlarına rağmen yürüyerek geçen Kaymakam Serin, Söğüş ailesini ziyaret etti. Kaymakam Serin, Söğüş ailesinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve çocukların eğitimi hususunda kurum amirleri ile bilgi alışverişinde bulunduktan sonra gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.