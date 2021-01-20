“Huzur” uygulamasında 363 gözaltı

Hava, kara ve deniz ulaşımı olmak üzere İstanbul'un birçok bölgesinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri; hakkında arama kararı bulunan 367 şüpheliyi gözaltına alırken, 858 araç sahibine de cezai işlem uyguladı.

ONLARCA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI



Polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 36 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 129 adet mermi, 7 kilo 971 gram uyuşturucu madde, bin 544 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 11 bin 580 Lira ile 700 Dolar ele geçirildi.

Öte yandan denetlenen 15 bin 932 araçtan 858'i hakkında işlem yapılırken, 18 araçta trafikten men edildi. Bu araçların sürücülerine ise toplam 138 bin 317 lira idari para cezası uygulandı.

363 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Gerçekleştirilen denetimler sırasında kimlik kontrolleri yapılan 92 bin 187 kişiden, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunduğu tespit edilen 363 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 327 şüpheli gözaltına alındı.