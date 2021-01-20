İnstagram Dondurma ve Silme Linki 2021 - İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Nasıl Yapılır? - Geçici, Kalıcı Instagram Hesabı Nasıl Silinir ve Dondurulur?

Sosyal medya ağları arasında en fazla üyeye sahip olan ve giriş yapılan Instagram'da hesap dondurma ve hesap silme en fazla yapılan işlemlerdir. İnstagram dondurma ve İnstagram silme linkinin uygulamada yer almıyor olması kullanıcıları farklı bir arayışa sürüklemektedir. Geçici ve kalıcı Instagram hesabı dondurma ya da Instagram hesap kapatma işlemini yapmak için doğru yerdesiniz. Platformun ayarlar sekmesi üzerinden gerçekleştirilen Instagram dondurma, silme ve kapatma işlemlerine kısa yoldan bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Peki, 2021 geçici ve kalıcı olarak İnstagram nasıl dondurulur?

İNSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ (GEÇİCİ HESAP KAPATMA)

Instagram hesap dondurma işlemi kullanıcılar tarafından sıkça gerçekleştirilen bir işlemdir. Instagram dondurarak hiçbir resim, video ve kişileriniz silinmeden hesabınızı geçici olarak pasif hale getirebilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda kişi listenizdeki kişiler sizi göremez. Dilediğiniz zaman kullanıcı adı ve şifreniz ile hesabınıza ulaşabilirsiniz.

Instagram hesap dondurma işlemi için öncelikle Instagram uygulamasına bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş gerçekleştirin.

Daha sona sağ üst kısımdaki simgesine tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçiniz.

Ardından aşağıya doğru inin ve sağ altta bulunan "Hesabımı geçici olarak kapat'a" tıklayın.

Buradan "Hesabını neden kapatıyorsun?" Sorusunun yanındaki menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar giriniz.

Son aşama ise "Hesabı Geçici Olarak Kapat'a" tıklayın. Bu şekilde hesabınızı geçici olarak kapatmış olacaksınız. Hesap dondurma işleminin ardından tekrar açma isterseniz eğer 1 hafta içinde tekrar giriş yapınız. Bu şekilde tekrar şifreniz ve kullanıcı adınız ile girebilirsiniz. Haftada bir kere deneme şansınız bulunmaktadır.

İNSTAGRAM SİLME İŞLEMİ (KALICI HESAP KAPATMA)

Hesabını tamamen askıya almak ve bir daha profilini açmak istemeyen kişiler bu işlemi gerçekleştirebilirler. İnstagram silme işleminde bazı noktalara ise dikkat edilmesi gerekir. Instagram hesap sil butonuna tıkladıktan sonra size belirli bir süre verilecektir. Bu süre zarfı boyunca kullanıcı adı ve şifrenizi tekrar girmemeniz gerekir. Aksi halde hesap silinmeyecektir.

Instagram hesap silme ve kapatma linki ile işlem yapmak için;