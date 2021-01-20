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İnternetten bahis oynama vaadiyle 7 bin 520 lira dolandırıldı

'da bir kişi internetten bahis oynama vaadiyle 7 bin 520 lira dolandırıldı. Parasını dolandırıcılara kaptıran Kadir K. polise şikayette bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 17:59 ABONE OL
İnternetten bahis oynama vaadiyle 7 bin 520 lira dolandırıldı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahsın internet üzerinde bahis oynatacağını söyleyen Yıldıray Ş.'nin tuzağına düşen Kadir K.(54) 7 bin 520 lira para yatırarak dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan Kadir K. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, internet üzerinden bahis oyunlarının yasal olmadığını ve yasak olduğunu belirterek vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.

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İnternetten bahis oynama vaadiyle 7 bin 520 lira dolandırıldı
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