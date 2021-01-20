Jandarma uzman erbaş ne iş yapar, görevleri nelerdir? 2021 Jandarma uzman erbaş maaşları ne kadar?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru işlemleri çok sayıda vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 Uzman Erbaş alımı için yayımlanan duyurunun ardından, Uzman Erbaş görevi ile ilgili pek çok soru da araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında, Jandarma Uzman Erbaş maaşı, onbaşı rütbesinde görev yapacak Uzman Erbaş ne iş yapar gibi sorular yer alıyor. Bu başlık altında, Uzman Erbaş alımı başvuruları öncesi akıllarda olan tüm soruların cevabı yer almaktadır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI: UZMAN ERBAŞ NE İŞ YAPAR, MAAŞLARI NE KADAR?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzuna göre; Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' bölümünden 21-31 Ocak 2021 tarihleri aralığında adayların başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.

Uzman erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görevli olan ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşı rütbelerini ifade eden tanımdır. İşte, bu istihdam duyurusu hakkında detaylar ve Uzman Erbaş görev alanı...