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Jasat’tan kaçış yok! Deprem sinyal tespit cihazına ait kabloları çalmışlardı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) timleri, TRT ve AFAD'a ait deprem sinyal tespit cihazına ait kablo hırsızlığını aydınlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren H.Ö ve Y.Ö isimli kardeşler yakalanıp adalete teslim edildi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 20.1.2021 11:40 ABONE OL
Jasat’tan kaçış yok! Deprem sinyal tespit cihazına ait kabloları çalmışlardı

Batman'ın Beşiri ilçesinde TRT ve AFAD'a ait deprem sinyal tespit cihazına ait kablolar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınması üzerine JASAT harekete geçti.

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, olay yerinde ve çevresinde şüpheli olduğu değerlendirilen 5 araca ait 185 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İnceleme sonrası şüpheli araç ve plakası tespit edildi. Olay yerindeki güvenlik kamerası ile karşılaştırıldığında şüphelilerin H.Ö ve Y.Ö isimli kardeşler olduğu ortaya çıktı.

Hırsız kardeşler JASAT timlerinin başarılı çalışmasının ardından yakalanarak adalete teslim edildi.

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Jasat’tan kaçış yok! Deprem sinyal tespit cihazına ait kabloları çalmışlardı
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