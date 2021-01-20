Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kan donduran olay! Doğumunun ardından bebeği bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Doğumunun ardından bebeği bıçaklayarak öldürdü

İzmit'te kan donduran bir olay meydana geldi.Bir genç kadın yeni doğan bebeğini doğumun ardından bıçaklayarak öldürdü. isimli kadını çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 18:29 Son Güncelleme: 20.1.2021 18:42 ABONE OL
Kan donduran olay! Doğumunun ardından bebeği bıçaklayarak öldürdü

İzmit'ten görenleri dehşete düşüren bir haber ajanslara ulaştı.

Evinde dünyaya getirdiği bebeğini doğumun ardından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Merve Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Olay İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan Merve Tanrıkulu (29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. Tanrıkulu daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan Tanrıkulu., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Yeni doğan bebeğini öldüren kadın tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yatakların boş olduğu yoğun bakımın fotoğrafını ‘Oh be’ notuyla paylaşan doktor konuştu

ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran olay! Doğumunun ardından bebeği bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA