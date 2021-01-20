Kan donduran olay! Doğumunun ardından bebeği bıçaklayarak öldürdü

İzmit'ten görenleri dehşete düşüren bir haber ajanslara ulaştı.

Evinde dünyaya getirdiği bebeğini doğumun ardından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Merve Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Olay İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan Merve Tanrıkulu (29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. Tanrıkulu daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan Tanrıkulu., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Yeni doğan bebeğini öldüren kadın tutuklanarak cezaevine konuldu.