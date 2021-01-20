Kana olan ihtiyaç azalmıyor!

Kızılay Kan Merkezi ekipleri Gazipaşa Caddesinde bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde haftanın üç günü sokağa çıkma yasağı uygulamasının olduğu günde dahil vatandaşlardan kan toplama çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Harun Çelik, kana olan ihtiyaç her zaman olacak diyerek, şunları söyledi:

"Kan'ın insanlar verirse bulunabilen dışarıda üretilemeyen bir yapısı var. Kış mevsimlerinde ister istemez bağışlar düşüyor. Kana olan ihtiyaç her zaman olacak. Yılda toplam 4 üniteyi geçmemek koşuluyla 3 ayda bir tam kan bağışı yapabiliriz. Sağlıklı bir erkek 3 ayda bir kan bağışlayabilirken kadınlarda 4 ay gibi bir süre tercih edilir. Zonguldak Merkezde sağlığı yerinde olan tüm bağışçılarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz"