‘Kapıyı kilitledi dövdü, taciz etti’

Bir kafenin tuvaletinde, 23 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün tutuklu yargılandığı dava başladı. "Nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından duruşmaya çıkan Karagöz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Mağdur Z.Y. ile restoranda oturduklarını söyleyen Karagöz, olayın Z.Y.'nin yanlarından ayrılması sonrası meydana geldiğini söyledi. Genç kızın alkol aldığını, "duygu değişimleri yaşamaya başladığını" ve "sert bir dille tepki vermeye başladığını, masadaki bardağı başında kırdığını" söyleyerek iddiaları yalanladı. Karagöz cinsel saldırıda bulunmadığını belirtti.Ancak mağdur Z.Y. ise ifadesinde olay günü sanık ile birlikte söz konusu kafeye gittiklerini, erkek arkadaşının yanlarından kalkması sonrasında sanığın kendisine asılmaya başladığını belirterek, "Çok güzelsin, akıllısın gibi sözler söyledi. Ben de benimle bu şekilde konuşmaması için ihtar ettim. Sonrasında beraber otururken benim üstüme doğru geldi. Sarıldı, öpmeye çalıştı. Ben kendisini ittim ancak dinlemedi beni. Ben de masada bulduğum bardağı sanığın kafasında kırdım. Çok sinirlendi. Saçlarımdan tutarak tuvalete götürdü. Tuvalette beni dövdü. Kafamı duvarlara vurdu. Burada bana cinsel saldırıda bulundu. Taciz ederken de vuruyordu. Kapının kilitli olduğunu buradan çıkamayacağımı söyledi. Ben de sakinleştirip, huyuna gitmeye çalıştım. Sonrasında beni bıraktı. Tekrar oturduğumuz yere geldik. Koltuğun üzerindeki kanları sildik. Beni motorla arkadaşının evine götürdü. Üstümüzü temizleyecektik. Ben aslında istemedim. Etrafta kimse yoktu. Ben çok korkmuştum. Arkadaşı ne olduğunu sorunca kavga ettiğimizi söyledi. Sanık beni oradan çıkartmaz diye korkumdan söyleyemedim. Ailem hâlâ bilmiyor bu olayı. Sanıktan şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.Kamera kayıtlarının bilirkişiye verilmesine karar veren mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karagöz'ün 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.