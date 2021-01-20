Karabük’te huzurevinde kalan yaşlılara koronavirüs aşısı vuruldu

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada; "Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda B grubunda bulunan kişilere aşıların vurulmaya başlanıldığını belirterek" Karabük'te şimdiye kadar 2 bin 674 kişi aşılandı. İlimizde geçen hafta itibarıyla sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı. Sağlık çalışanları birinci aşamanın 'A' grubu içinde yer aldı. Bu grubun aşıları 20 Ocak 2021 Çarşamba günü tamamlanmış olacak. 'B' grubu içinde ise huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile burada çalışanlar bulunuyordu. Bu grupta yer alan kişilerin de aşıları bugün başladı ve kaldıkları kurumlara gidilerek aynı gün içinde yerinde tamamlandı. 25 yaşlımıza ve 9 çalışana aşılar vuruldu. 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılarını da evlerinde yapmaya gayret edeceğiz. Bu grupta yer alan vatandaşlarımızın da hafta sonuna kadar aşıları tamamlanmış olacak. 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılanma sürecinde önceliği evde sağlık hizmeti alan hastalarımıza verecek." dedi.