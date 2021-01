Karlı yollarda hastalar için amansız mücadele

Metrelerce kar yağan ve yolları kapanan Erzurum'da, köylerdeki hastalara ulaşmak için büyük bir mücadele veriliyor. Belediye ve sağlık ekipleri arasındaki uyum hayat kurtarıyor. Özellikle kırsal alanlardan 112'ye gelen ilkyardım çağrılarına cevap veren yetkili, hastanın sağlık durumunu sorduktan sonra yolun ve havanın durumunu öğreniyor. Yolun kapalı olduğu bilgisini alan 112 komuta merkezi, sağlık ekiplerine vakayı, kriz merkezine ise yol durumunu bildiriyor.Bölgeye en yakın belediye araçları sevk edilerek ambulansın önünde karlı yolları açarak hastaya ulaşma mücadelesi başlıyor. İş makinelerinin girmesi mümkün olmayan yerlerde ise paletli araçlar devreye giriyor. Çetin kış şartları paletli araçların gitmesine izin vermediğinde hastanın aciliyetine göre ambulans helikopter havalanıyor. Erzurum acil sağlık hattına hafta sonu Köprüköy ilçesi Ağakom mezrasında bir soba zehirlenmesi ihbarı geldi. Yol durumunun kapalı olduğu bilgisini alan çağrı merkezi hemen durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na bildirdi. Olay bölgesindeki operatörler bölgeye intikal ettirildi. Ambulansın önündeki dozer yolu açarak hastaya ulaşıldı. Sobadan zehirlenen 8 yaşındaki Mehmet Dızman, annesi Fatma ve babası Selami Dızman, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Başka bir vaka ise Çat ilçesi Saltaş köyünde yaşandı. Hamile kadının sancıları başlayınca yakınları hemen ambulansa haber verdi. O sırada başka bir vakada olan ambulansın köye gitmesi ise hem mesafe hem de hava şartlarından dolayı oldukça zaman alacaktı. Hamile kadının sancıları dayanılmaz hale gelince, belediye ekipleri 4x4 araçla köye ulaşarak hastayı alıp hastaneye götürdü. Çat Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a sevk edilen kadın, 3'üncü bebeğini dünyaya getirdi. Baba Rıdvan Yuca, "Ambulans gelemedi ama hemen yönlendirilme yapılmış. Belediye işçilerinin kullandığı bir cip köye geldi. Allah razı olsun. Şu an bebeğimiz de eşim de gayet sağlıklı" dedi.Köprüköy 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda paramedik olarak görev yapan Abdulkadir Aras şunları anlattı: "Bu bölgelerde kış çok çetin geçiyor. Metrelerce kar yağıyor. Ne ihbar gelirse gelsin oraya gitmek için canla başla mücadele ediyoruz. Koordineli olarak hareket ediyoruz. Bazen araçlar yolda ilerleyemiyor, kilometrelerce yol yürüyoruz."Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Sosyal devlet, vatandaşına her imkânını seferber edebilen devlettir. Bizim için her şeyden önce insan sağlığıdır" derken, Sağlık İl Müdürü Gürsel Tekin ise "Bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin aksamaması için çalışıyoruz. Bir insanımızın sağlığı her şeye bedel. Bir hasta için 12 saat yol açmak için çalıştığımız zamanlarımız oldu. Devlet milleti için var" ifadelerini kullandı.