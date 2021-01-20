Kartepe belediyesi sokak hayvanları ile dost

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Periyodik besleme ve bakımları yapılan sokak hayvanları için soğuk hava ve kar yağışı durumunda da Zabıta Müdürlüğü ekipleri gereken önlem ve tedbirleri aldı.

ONLAR YEDİKÇE BİZ DOYUYORUZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman öncülüğünde belediye ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ederken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını giderdi.

HER CAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "İlçemizde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Ekiplerimiz ilçe genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, sokak hayvanları içinde gereken besleme ve bakımlar yapılmaktadır. Kartepe'mizde yaşayan her can bizim için önemlidir" açıklamasında bulundu.