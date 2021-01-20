Kayıp hayvanların bulunmasına yardımcı olan köylü takdir gördü

Karabük merkeze bağlı Zopran Köyünde hayvancılıkla uğraşan D.A. (51), 12 Ocak'ta Bulduk Yaylasında baktığı hayvanlarını yaya olarak getirdiği sırada yoğun sis nedeniyle 4 büyükbaş hayvanını kaybetti.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Asayiş Timlerince bölgede arama başlatıldı.

Çevredeki köy muhtarları ve çevre köylere bilgi verilmesi üzerine Cumayanı Köyünde yaşayan bir vatandaş, 156 Jandarma İmdat hattına ormanlık arazide başıboş gezen 4 büyükbaş hayvan gördüğünü bildirdi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada; "Cumayanı Köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın, kayıp hayvanların bulunmasına olan katkıları, örnek davranışları takdire ve övgüye değerdir. Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması için Jandarma 7/24 görevinin başındadır." denildi.