Kaza kurbanı 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Feryatlar yürek yaktı!

Özgür, "Yemek dönüşü Mersin Damlama bölgesinde karşı yönden gelen Şakir Sarı'nın tırı karşı şeride geçiyor. Amcam Gazi Özgür, amca oğlumun eşi Emine Rüzgar, çocukları Ayşe, Meryem ve Ali'nin 5 kişinin cenazesi çıkıyor araçtan. Olay yerinde ölüyorlar. Tır sürücüsü alkollü araç kullanmış jandarma kayıtlarında var bu. Kaza elbet olabilir ama alkollü şekilde otoyolda böyle bir şey olması kabul edilebilir değil. Karşı tarafın en yüksek şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir tek baba kaldı o da yaralı Tarsus Devlet Hastanesinde. Aile yok oldu 3 çocuğu ve hanımı vefat etti" dedi.