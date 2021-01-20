Kızaklı kurtarma operasyonu

Doğu Anadolu'da yer yer metreleri bulan kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken sağlık çalışanları da hastalara ulaşmak için amansız mücadele veriyor.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler araçların gidemedikleri yerde farklı alternatiflerle hastalara ulaşmaya çalışıyor. Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünün yolu bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki köyde genel vücut ağrısı artan 75 yaşındaki bir kadının yakınları durumu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezine bildirdi. 6 saat süren yoğun çalışmanın ardından ambulansla Hayrangöl köyüne ulaşan ekipler evin önüne kadar gidemedi. Evin önünden köy yoluna kadar yaşlı kadın kızaklarla getirildi.

Sağlıkçılar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kadın hastanede tedavi altına alınırken yakınları görevlilere teşekkür etti.