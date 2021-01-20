Kocaeli’nde acil sağlık ambulansı sayısı 84 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kocaeli'nde acil sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi ve ambulans filosunun daha güçlü olması amacıyla tahsis edilen 30 ambulans, düzenlenen törenle Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Valilik Yerleşkesinde gerçekleşen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanısıra, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan katıldı.

AMBULANS SAYIMIZ 84'E ÇIKTI

Vali Seddar Yavuz tören alanında yaptığı açıklamasında; "Bugün ilimizde yürütülen acil sağlık hizmetleri için çok önemli bir gün. Çünkü bugün Sağlık Bakanlığımızca İlimize tahsis edilen 30 tane yeni ambulansımızı hep beraber hizmete alıyoruz. Acil sağlık hizmetleri kapsamında 2020 yılı içerisinde 158.376 vakaya müdahale edilmek suretiyle 2.842.772 km mesafe kat edilmiştir. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetleri konusunda devrim yapıldığını hepimiz biliyoruz. Başta tesisleşme, tetkik, tedavi, hastane ve hekimlerimizin eğitimi dahil olmak üzere her türlü imkan bakımından dünya ile yarışır vaziyetteyiz. Özellikle erken müdahale ve hastalarımızın sağlık kuruluşlarına nakli konusunda ambulanslarımızın yeterli olması bizim için fevkalade önemlidir. Bugün itibariyle ilimizde acil sağlık hizmeti veren ambulans sayımızı 84'e çıkarmış bulunuyoruz." dedi.

O GÜNLER GERİDE KALDI

Eski Türkiye'de ambulansın gelmediği yılları hatırlatan Yavuz, "Çok şükür ki artık o günleri geride bıraktık. 30 yeni ambulansımızı da hizmete alarak genç bir filoyla Kocaeli'ndeki kardeşlerimize hizmet edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Sağlık Bakanlığımızdaki her kademede görev yapan yöneticilere, ilimizin sorunlarını yakından takip eden ve bizlerin işlerini kolaylaştıran, ilimize yapılan her hizmette destek olan Sayın Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve özellikle bu pandemi süreci içerisinde fedakarca çalışan sağlık personellerimize minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, ambulansların hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri, Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen 30 adet ambulansı hayırlı olsun dilekleriyle İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ederek, günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.