Kocası, babasını ve eniştesini katletmişti! Siyanür içmekle tehdit etti...



'ŞİKAYET ETTİĞİMİZ HALDE BU ADAM EMELİNE ULAŞTI'

Daha sıkı tedbirler alıp, başka kadınların ve ailelerinin canlarının yanmamasını isteyen Yasak, ''Daha sıkı tedbirlerle önlem alınmalı ki, benim gibi nice kadınlar ve aileleri var. Onların da canı yanmasın. Bizim toplum baskımız çok fazla. Biz kadınlar çok eziliyoruz ve polislere şikayette bulunulduğu zaman lütfen, bizi tiye almasınlar. Göz göre göre şikayet ettiğimiz halde, bu adam emeline ulaştı. Böyle canilerin emeline ulaşmasına izin verilmesin. Bu esneklikler kapatılsın. Başka canlar yanmasın." dedi.

'BU KATLİAMI YAPMAMASI İÇİN DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNDUK '

Öldürülen Bekir Dağdeviren'in oğlu Mecit Dağdeviren de, bu katliamın yaşanacağının aylar öncesinden belli olduğunu Şenol Yasak hakkında sürekli şikayette bulunmalarına rağmen önlem alınmadığını öne sürdü. Dağdeviren, ''Biz bu katliamı yapmaması için çok uğraştık. Defalarca ailemle birlikte şikayette bulunduk. Ben devletimden şunu istiyorum; davaya müdahil olsun. Bize sahip çıksın. Bu caninin içeriden çıkmaması için hakim ve savcılarımızdan rica ediyorum Ellerinden geleni yapsınlar. Allah kardeşimi bize bağışladı. Kardeşim ilk hedefti, babama ateş ettikten sonra kardeşimi de öldürmek istiyordu" ifadelerini kullandı.