Kumarhaneye çevrilen bağ evine baskın

Hatay'da Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde kumar oynatıldığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren polis, bağ evini bastı. Yapılan baskında iki katlı bağ evinin ikinci katında bulunan bir odada 2 masa çevresinde 9'yi kumar oynarken yakaladı. Masa üzerinde bulunan iskambil kağıtlarına, isim ve puan yazılı listelere, çeşitli kumar oyunlarında kullanılan oyun pullarına el koydu. Ruhsatsız yapıyı kumarhaneye çeviren, R. B. isimli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye ise kumar oynamak suçundan kişi başı 1336 lira olmak üzere toplam 12 bin 24 lira ve işletmeci ile 9 şahsa yine sosyal mesafe kuralını ihlalden kişi başı 427 olmak üzere toplam 4 bin 270 lira idari para cezası uygulandı. Böylece Kumar oynayan 9 kişi ve işletme sahibine toplam 16 bin 294 lira para cezası uygulanmış oldu.