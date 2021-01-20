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Bu yıl ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor? ile 2021 Kurban Bayramı tarihleri

Bu yıl ne zaman kutlanacak? Yılın ikinci dini bayramı heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve aylar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri de duyuruldu. Bayram, bu yıl temmuz ayının sonlarına doğru geliyor ve dört gün boyunca sürecek. Peki, bu sene kutlanacak? İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi...

Giriş Tarihi: 20.1.2021 08:58 Son Güncelleme: 20.1.2021 09:01 ABONE OL
Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihleri

Bu sene Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak sorusunun yanıtı, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Milyonlarca vatandaş, dini yükümlülüklerini yerine getirmek ve tatil planlarına önceden şekil vermek için Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı, hangi aya denk geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Bilindiği gibi, bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilir.

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri de duyuruldu. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, bayram tatili kaç gün olacak?

İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihleri
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