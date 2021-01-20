Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihleri

Bu sene Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak sorusunun yanıtı, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Milyonlarca vatandaş, dini yükümlülüklerini yerine getirmek ve tatil planlarına önceden şekil vermek için Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı, hangi aya denk geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Bilindiği gibi, bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilir.

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri de duyuruldu. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, bayram tatili kaç gün olacak?

İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihleri...