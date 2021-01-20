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Kuşları ölen çift yaşadığı üzüntüyle felç geçirdi, kızları şoka girip bayıldı!

'da meydana gelen olay yürekleri dağladı. Yaşlı çift, evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşadıkları üzüntü ile peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının felç geçirdiğini gören çiftin kızları da olayın etkisi ile şok geçirip bayıldı. Aileyi yerde yatarken bulan komşular doğalgaz zehirlenmesi sanarak ekiplere haber verdi. Yapılan incelemede evde gaz sızıntısı olmadığı anlaşıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 11:43 Son Güncelleme: 20.1.2021 11:53 ABONE OL
Kuşları ölen çift yaşadığı üzüntüyle felç geçirdi, kızları şoka girip bayıldı!

Alınan bilgiye göre, olay Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde meydana geldi. Olay, baba Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

KIZLARI ANNE BABASINI GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ

Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi. Alt kattaki ailesinin yanına gelen kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşuları, doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı. Çok sayıda polis ve 112 Acil Servisi ekiplerinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı belirlenirken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren çift hastaneye sevk edildi.

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Kuşları ölen çift yaşadığı üzüntüyle felç geçirdi, kızları şoka girip bayıldı!
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