Liman olmaz denilen yerde 5000 yıl önce iki liman olduğu ortaya çıktı

5000 bin yıl önce iki limana sahip olan bölgede 1920 yılında yapılan kazılarda balıkçı hali olduğu düşünülen kalıntılarda ortaya çıktığı tarihsel kaynaklarda yer aldığı öğrenildi.

DENİZİN HAYAT VERDİĞİ KENT İASOS



Iasos Antik Kenti, Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi sınırlarında, Milas ilçesinin yaklaşık 26 km batısında yer almaktadır. Antik kentte en erken arkeolojik buluntu MÖ 3. bin yıla uzanmaktadır. En erken mimari kalıntılar ise MÖ 2. bin yıla tarihlenen Bronz Çağ'ı yerleşimine ait duvar kalıntılarıdır.