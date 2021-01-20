Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Liman olmaz denilen yerde 5000 yıl önce iki liman olduğu ortaya çıktı

Liman olmaz denilen yerde 5000 yıl önce iki liman olduğu ortaya çıktı

'nın ilçesinde Antik Kenti'nin bulunduğu kırsal 'ne, yapılması planlanan  limanın yaşam alanlarına yakın olmasından dolayı ekolojik dengenin bozulacağı iddia ediliyordu, ancak İasos'un Denizin Hayat Verdiği Kent olarak tarihte yer aldığı ve 5000 bin yıl önce bile aynı yerde iki limanı olduğu günümüze kadar mendirek kulesinin ayakta kaldığı ortaya çıktı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 21.1.2021 00:59 Son Güncelleme: 21.1.2021 01:05 ABONE OL
Liman olmaz denilen yerde 5000 yıl önce iki liman olduğu ortaya çıktı

5000 bin yıl önce iki limana sahip olan bölgede 1920 yılında yapılan kazılarda balıkçı hali olduğu düşünülen kalıntılarda ortaya çıktığı tarihsel kaynaklarda yer aldığı öğrenildi.

DENİZİN HAYAT VERDİĞİ KENT İASOS

Iasos Antik Kenti, Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi sınırlarında, Milas ilçesinin yaklaşık 26 km batısında yer almaktadır. Antik kentte en erken arkeolojik buluntu MÖ 3. bin yıla uzanmaktadır. En erken mimari kalıntılar ise MÖ 2. bin yıla tarihlenen Bronz Çağ'ı yerleşimine ait duvar kalıntılarıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Liman olmaz denilen yerde 5000 yıl önce iki liman olduğu ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA