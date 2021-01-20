Malatya’da sokakta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen "Taştepe torbacıları" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon yaptı.

Özel Harekat Polislerini de deste verdiği operasyonda 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve işyerlerindeki aramalarda 3 bin 400 adet yeşil reçeteye tabi hap, 60 gram sentetik kannabinoid maddesi, 35 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda B.M, T.Ö, A.K, F.S, T.T, M.B, S.A, M.A, A.D, M.D, M.D, H.G, M.D ve H.B.T adlı şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.