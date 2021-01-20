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Maske kutusuna saklamış. Bakın içinden ne çıktı!

'de hareketli saatler yaşandı. Polis ekipleri, bir adrese operasyon yaptı. Evde yapılan aramada maske kutusundan zehir çıktı. Gözaltına alınan şüpheli son dakika bilgisine göre adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 14:48 Son Güncelleme: 20.1.2021 14:50 ABONE OL
Maske kutusuna saklamış. Bakın içinden ne çıktı!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, S.A.A. isimli şüphelinin evine baskın düzenledi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada maske kutusuna peçeteye sarılı halde saklanmış 11,31 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai ile şeker kutusu içerisine gizlenmiş kontak anahtarı görünümlü hassas terazi, tabanca, 3 mermi ve tüfek ele geçirildi.



Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.A.A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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Maske kutusuna saklamış. Bakın içinden ne çıktı!
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