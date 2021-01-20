Maske kutusuna saklamış. Bakın içinden ne çıktı!

Şüphelinin adresinde yapılan aramada maske kutusuna peçeteye sarılı halde saklanmış 11,31 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai ile şeker kutusu içerisine gizlenmiş kontak anahtarı görünümlü hassas terazi, tabanca, 3 mermi ve tüfek ele geçirildi.





Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.A.A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.