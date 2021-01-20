Yüzlerce litre sahte içkiyle yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de, merdiven altı koşullarda sahte içki üretimi yapıldığı yönünde bir ihbar alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, 19 Ocak Salı günü, söz konusu adrese bir operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalar sonucunda, imal ettiği sahte içkileri şişlere doldurulup üzerlerine farklı markaların etiketlerini basarak piyasaya sürdüğü tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerin devamında bulunan 512 litre sahte içki, 150 boş şişe ve üç bin 977 adet farklı markalara ait etikete ise el konuldu.

Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapılan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.