Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yüzlerce litre sahte içkiyle yakalandı

Yüzlerce litre sahte içkiyle yakalandı

’da sağlıksız koşullarda imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen denetimlerde imal ettiği sahte içkilere çeşitli markaların etiketini basarak piyasa sürdüğü belirtilen bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste bulunan 512 litre sahte içki ve 150 şişe de ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.1.2021 10:41 ABONE OL
Yüzlerce litre sahte içkiyle yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de, merdiven altı koşullarda sahte içki üretimi yapıldığı yönünde bir ihbar alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, 19 Ocak Salı günü, söz konusu adrese bir operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalar sonucunda, imal ettiği sahte içkileri şişlere doldurulup üzerlerine farklı markaların etiketlerini basarak piyasaya sürdüğü tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerin devamında bulunan 512 litre sahte içki, 150 boş şişe ve üç bin 977 adet farklı markalara ait etikete ise el konuldu.

Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapılan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzlerce litre sahte içkiyle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA