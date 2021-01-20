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’den kar yağışı açıklaması: Kar yağışı tekrar başlayacak mı?

Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve tüm hafta sonu boyunca yurtta etkili olan kar yağışları ile ilgili açıklamasında bulundu. Kurum yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yurtta hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. Peki, kar yağışı tekrardan başlayacak mı? İşte Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:30 ABONE OL
Meteoroloji’den SON DAKİKA kar yağışı açıklaması: Kar yağışı tekrar başlayacak mı?

Geçtiğimiz hafta sonu ile birlikte yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları, yeni haftada yurdu terk etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu -2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 11

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu 6

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 1

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Meteoroloji’den SON DAKİKA kar yağışı açıklaması: Kar yağışı tekrar başlayacak mı?
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