Meteoroloji’den SON DAKİKA kar yağışı açıklaması: Kar yağışı tekrar başlayacak mı?

Geçtiğimiz hafta sonu ile birlikte yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları, yeni haftada yurdu terk etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MGM AÇIKLADI: KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLAYACAK MI?

İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.