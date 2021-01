Milletvekili Balık: Yaralarımızın büyük kısmını sardık

Depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Milletvekili Balık, deprem konutları tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildikten sonra Elazığ'ın normalleşeceğini söyledi.

ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

Depremin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Milletvekili Balık, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenleneceğini, programa Bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca'nın katılacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile katılacağını kaydetti.

"YARALARIMIZIN BÜYÜK KISMINI SARDIK"

Depremin sene-i devriyesinde bakanlarla birlikte Elazığ'da yapılan çalışmaları ve bundan sonra yapılması gerekenleri masaya yatıracaklarını belirten Milletvekili Sermin Balık, 24 Ocak 2020 tarihinde, bir yıl önce Elazığ'da büyük bir sarsıntıyla yaşadı. Bununla birlikte 37 vatandaşımızı kaybettik. Büyük acılar yaşadık. Depremin hemen ardından devlet büyük bir seferberlikle Elazığ'a akın etti. Sayın bakanlarımız buradaydı. Bürokratlarımızın tamamı buradaydı. Bizler buradaydık. 24 saat geçmeden Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldiler. Hem acılarımızı paylaşmak için hem bundan sonra acılarımızı sarıp daha çabuk Elazığ'ı normalleştirebilmek için büyük bir seferberlik ilan ettik. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Elbette ki acılarımız taze. Ancak bugün görüyoruz ki yaralarımızın çok büyük kısmını sarmışız. Evlerimizin büyük bir kısmı teslim edildi. Konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızın bütün eksiklerini giderme çabası içerisindeyiz. Biz bugün sayın belediye başkanımızla birlikte AFAD müdürümüz, muhtarlarımızla birlikte konteyner kentteki vatandaşlarımıza battaniye ve maske dağıtımında bulunduk. Onların her zaman her zaman yanlarında olduğumuz gibi bundan sonra da sayın valimiz ve sayın belediye başkanımızla birlikte ailesinde vefat eden vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların acılarını bundan sonra nasıl paylaştıysak onlarla bugüne kadar nasıl geldiysek, bundan sonra da yine her an onların yanında olacağız. Biz kimisinin annesi, kimisinin kardeşi yerine geçtik. onlara devletin sıcak elini göstermeye çalıştık." dedi.

"ELAZIĞ NORMALLEŞECEK"

Milletvekili Balık, şöyle devam etti: "İnşallah yakın zamanda da evlerimizin tamamı teslim edildikten sonra Elazığ daha normalleşecek. Konteynerlarıda kalan vatandaşlarımız evlerine taşındıktan sonra elbetteki herkes çok daha rahat edecek. Bugün burada Tavandan gelen sosyal yardımlaşma vakfımız tarafından karşılanan battaniyeleri dağıttık. Bütün Türkiye nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olabildiğimizi nasıl tek yürek olabildiğimizi, tek bir acıyı paylaşabildiğimizi Elazığ depreminde gördük. Bir yıldan beri bütün Türkiye'nin kalbi Elazığ'da atıyor. Allah'ın izni ile bir yıl olmadan Acılarımızı, eksiklerimizi büyük bir oranda giderdik. İnşallah yine biz vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbim bir daha böyle büyük afetler göstermesin. Ancak bilsinler ki Elazığ merttir, Elazığ yiğittir. Devlet de her zaman Elazığ'ın yanındadır."