Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazandıran rakamlar 19 Ocak 2021: Milli Piyango sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 19 Ocak 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile bugün sona erecek. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 19 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 19 OCAK MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

19 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek ve ardından Milli Piyango sonuçları açıklanacak. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye miktarı ise tam tamına 6 milyon TL!