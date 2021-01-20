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çekiliş sonuçları ve kazandıran rakamlar 19 Ocak 2021: MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayanlar için ve büyük ikramiye, amorti kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Online tarafından gerçekleştirilen gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 19 Ocak 2021 Milli Piyango sonuçları ve kazanan numaraları açıklanıyor. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, haberimizde yer alan Milli Piyango sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığı ile bunu gerçekleştirebilir. İşte, Milli Piyango sonuçları kazanan numaraları ve 19 Ocak 2021 MPİ bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 20.1.2021 08:54 Son Güncelleme: 20.1.2021 08:56 ABONE OL
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazandıran rakamlar 19 Ocak 2021: Milli Piyango sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 19 Ocak 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile bugün sona erecek. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 19 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 19 OCAK MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

19 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek ve ardından Milli Piyango sonuçları açıklanacak. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye miktarı ise tam tamına 6 milyon TL!

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Çekilişte 6 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 600 bin TL, 50 bin TL ve 10 bin TL gibi ikramiyeler de dağıtılacak. Talihli numaralara sahip olan kişiler tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini alabilecekler. Öte yandan çekilişte Milli Piyango görevlileri ve noter yetkilileri de hazır bulunacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! Çekiliş biter bitmez aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazandıran rakamlar 19 Ocak 2021: Milli Piyango sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
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