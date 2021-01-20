Milli Piyango Şans topu sonuçları açıklandı mı? MPİ 20 Ocak 2021 Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans topu çekiliş sonuçları bugün belli oluyor. Haftada 2 gün gerçekleşen çekilişin her hafta Çarşamba ve Pazar günü çekildiği bilinirken her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara seçilir. Bu oyunda büyük ikramiyenin sahibi olabilmek adına şanslı numaraları tahmin etmeye çalışan vatandaşlar çekilişin saatlerinin yaklaşmasıyla gözünü MPİ'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, Milli Piyango ile Şans topu sonuçları açıklandı mı? İşte Mili Piyango 20 Ocak Şans topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (20 OCAK 2021)

Geçtiğimiz çekilişte de ikramiyenin devretmesiyle beraber 3 milyon TL'ye ulaşan çekiliş için geri sayım başladı. Vatandaşlar MPİ Tv üzerinden canlı yayınlanan çekilişi naklen takip ederken öte yandan büyük ikramiyenin sahibi olup olmadığını öğrenmek için Şans topu sonuçları bilet sorgulama ekranı araştırmasına çıktı.