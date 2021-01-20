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Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? MPİ 20 Ocak 2021 bilet sorgulama ekranı

Binlerce kişinin heyecanla beklediği için geri sayım başladı. 2 milyon TL’yi aşan ikramiyenin sahibi olma hayaliyle bilet dolduran vatandaşlar sorgulama ekranını çekiliş saatine doğru araştırmaya başladı. Devreden büyük ikramiye tam 2 milyon 964 bin 815 TL olurken ikramiyenin artmasıyla bu oyuna ilgi de artmış oldu. Peki, açıklandı mı? İşte Mili Piyango 20 Ocak çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 20.1.2021 19:48 Son Güncelleme: 20.1.2021 19:48 ABONE OL
Milli Piyango Şans topu sonuçları açıklandı mı? MPİ 20 Ocak 2021 Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans topu çekiliş sonuçları bugün belli oluyor. Haftada 2 gün gerçekleşen çekilişin her hafta Çarşamba ve Pazar günü çekildiği bilinirken her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara seçilir. Bu oyunda büyük ikramiyenin sahibi olabilmek adına şanslı numaraları tahmin etmeye çalışan vatandaşlar çekilişin saatlerinin yaklaşmasıyla gözünü MPİ'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, Milli Piyango ile Şans topu sonuçları açıklandı mı? İşte Mili Piyango 20 Ocak Şans topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (20 OCAK 2021)

Geçtiğimiz çekilişte de ikramiyenin devretmesiyle beraber 3 milyon TL'ye ulaşan çekiliş için geri sayım başladı. Vatandaşlar MPİ Tv üzerinden canlı yayınlanan çekilişi naklen takip ederken öte yandan büyük ikramiyenin sahibi olup olmadığını öğrenmek için Şans topu sonuçları bilet sorgulama ekranı araştırmasına çıktı.

Şans Topu'nun bu akşam düzenlenen çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Milli Piyango Şans topu sonuçları açıklandı mı? MPİ 20 Ocak 2021 Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
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