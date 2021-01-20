Muzaffer Badalıoğlu dualarla anıldı

Ölümünün 32'nci yıl dönümü üzerine Muzaffer Badalıoğlu Badalıoğlu için anma töreni düzenlendi. Törene, Samsunspor eski Kulüp Başkanı aynı zamanda Zonguldak İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldakspor eski teknik direktörü Uğur Terzi, üst klasman futbol gözlemcisi Erol Pesen başta olmak üzere Badalıoğlu'nun yakınları ve Gençlik Spor personeli katıldı.

Kuran-ı Kerim okunup duaların edilmesinin ardından aynı kazadan yaralı olarak kurtulan eski futbolcu Uğur Terzi, Samsunspor Kulübü adına mezara çelenk bıraktı.

Bir kez daha yıllar öncesine giden Terzi, duygusal anlar yaşadı. Tören sonrası Badalıoğlu'nu anlatan unutulmaz isim, "1989'dan günümüze tam 32 yıl geçti. O gün o talihsiz kazada yaşadıklarımız şuan saniye saniye gözümün önünde. Muzaffer genç yaşta aramızdan ayrıldı. Çok güzel anılarımız var. Beraber uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptık. Maalesef o kazada, Muzaffer'le birlikte çok sevdiğimiz abilerimizi, kardeşlerimizi kaybettik. Bir kez daha rahmetle anıyorum. Çok genç yaşta kaybettik Muzaffer'i. Unutmak mümkün değil. Yine buradayız, Muzaffer'in yanındayız. Dualarımızı ettik. Allah mekanını cennet etsin" şeklinde ifadelerde bulundu.

Terzi'nin yanı sıra İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, mezara çelenk bırakarak Badalıoğlu ailesinin acısına ortak oldu.

Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de mezara karanfil bırakıp Muzaffer Badalıoğlu'nu bir kez daha rahmetle andı.