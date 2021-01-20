Nevşehir Belediye Başkan Arı bir ayağı olmayan sokak kedisini sahiplendi

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından kentte kazandırılan ve sokak hayvanlarına yönelik bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği Nevşehir Hayvan Kasabası'nda incelemelerde bulundu.

Tesiste bir bacağı olmayan bir sokak kedisi ile bir süre vakit geçiren Arı, geçirdiği bir trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve Nevşehir Hayvan Kasabası'nda tedavisinin gerçekleştirildiğini öğrendiği kediyi sahiplendi.

Tedavisi tamamlanan kediyi bugün Nevşehir Belediyesi'ne getiren Arı, makam odasında birlikte fotoğraf çektirdiği kediye 'Pamuk' ismini verdi.

'Nevşehir Belediyesi ailemizin yeni üyesi' dediği kedinin belediyenin yeni maskotu olacağını ve bundan sonraki hayatını belediyenin koridorlarında ve bahçesinde özgürce sürdüreceğini kaydeden Arı, hayvan sahiplenmek isteyen herkesi Nevşehir Hayvan Kasabası'na davet etti.