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’de 670 bin makaron ele geçirildi

’dan ’e getirilen kaçak tütüne polis operasyon düzenledi.

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Giriş Tarihi: 20.1.2021 13:12 ABONE OL
Nevşehir’de 670 bin makaron ele geçirildi

Nevşehir'de 670 bin adet makaron, 30 kilo tütün, 75 bin 600 adet sigara fitresi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasal faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulü işletmelerine, Adana'dan bir firma tarafından üretilen makaronların sahte ve mükerrer bandrol kullanmak yöntemi ile uygun fiyattan satışı yapılacağı, bahse konu sahte bandrollü makaronların Nevşehir'e getirileceği ihbarı aldı.

İhbar üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana'dan gelen araç Nevşehir'e girişinde durdurularak arandı.

Yapılan aramada, 670 bin adet boş makaron, 75 bin 600 adet sigara filtresi, 30 kilo kıyılmış tütün yakalandı.

Araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alınarak hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununun muhalefet etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir’de 670 bin makaron ele geçirildi
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